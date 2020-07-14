Городские власти обеспокоены судьбой Гельдтовой бани

В последних числах июня псковичи обратили внимание на появившийся вокруг многострадальной Гельдтовой бани забор. Ее реконструкция должна была завершиться еще в апреле этого года, но даже не начиналась. «АиФ-Псков» выяснил, что происходит.

«В городе довольно много исторических объектов, которые были переданы в частные руки и теперь разваливаются, - сказал заместитель главы Пскова Александр Баев. – За примером далеко ходить не надо – дома по улице Труда. Привлекаются достаточно большие средства для благоустройства города, его развития, а тут прямо в центре стоит разрушающееся здание и собственник ничего не предпринимает».

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