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Общество

Городские власти обеспокоены судьбой Гельдтовой бани

14 июля 2020 года, 10:49

В последних числах июня псковичи обратили внимание на появившийся вокруг многострадальной Гельдтовой бани забор. Ее реконструкция должна была завершиться еще в апреле этого года, но даже не начиналась. «АиФ-Псков» выяснил, что происходит.

«В городе довольно много исторических объектов, которые были переданы в частные руки и теперь разваливаются, - сказал заместитель главы Пскова Александр Баев. – За примером далеко ходить не надо – дома по улице Труда. Привлекаются достаточно большие средства для благоустройства города, его развития, а тут прямо в центре стоит разрушающееся здание и собственник ничего не предпринимает».

Подробности читайте в материале «Запарились» на сайте «АиФ-Псков»

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