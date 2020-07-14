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Происшествия / ДТП

Мужчина пострадал при столкновении двух машин в Пустошкинском районе

14 июля 2020 года, 10:10

45-летний мужчина пострадал при столкновении «Мицубиси» и «Фольксвагена» в деревне Кормово Пустошкинского района. Авария произошла 13 июля около 18:00, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина пострадал при столкновении двух машин в Пустошкинском районе

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

По предварительным данным, «Мицубиси» под управлением 42-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген». В результате ДТП водитель «Фольксвагена» получил гематомы, ссадины и ушибы. Госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка. Водитель «Мицубиси» в момент ДТП был трезв, второму участнику аварии назначено химико-токсикологическое исследование.

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