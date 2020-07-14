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Общество / Здоровье

Около 30 автомобилей для скорой помощи должны поступить в Псковскую область

14 июля 2020 года, 09:12

До конца года в Псковскую область должны поступить ещё около 30 автомобилей для службы скорой медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Около 30 автомобилей для скорой помощи должны поступить в Псковскую область

Фото из Instagram губернатора

В регион уже поступили 10 реанимобилей. 13 июля ключи от новой техники включил губернатор. Машины переданы постам скорой помощи, расположенным у федеральных трасс. «Надеюсь, техника прослужит долго и поможет спасти врачам много человеческих жизней», - отметил Михаил Ведерников.

Также он сообщил, что в ближайшее время будет объявлена закупка нового модульного поста скорой помощи для Новосокольников. «Если опыт будет успешным, постараемся в течение 2-3 лет обновить их везде, где это необходимо», - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что вся система здравоохранения Псковской области требует серьёзной модернизации. «Путь непростой и небыстрый, но первые шаги в верном направлении уже сделаны. Благодарю всех наших медиков за ответственную и важную работу», - заключил Михаил Ведерников.  

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