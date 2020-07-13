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Общество

Губернатор: Мероприятия по нацпроектам идут в соответствии с графиком

13 июля 2020 года, 23:25

«Мероприятия по нацпроектам по большинству направлений идут в соответствии с графиком», - сообщил на своей странице в соцсети Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, по нацпроекту в сфере культуры показатели перевыполнены на 36%, по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» – на 22%, в сфере экологии – на 1%. Также полностью выполнен план 2020 года по региональному проекту «Экспорт продукции АПК».

«Отдельно стоит отметить здравоохранение, которое, несмотря на жёсткую нехватку ресурсов и времени, всё равно вышло на положительную динамику», - отметил Михаил Ведерников. Также в сфере ЖКХ за две недели сокращено отставание почти в два раза.

«При этом, к сожалению, общий результат выполнения у нас остаётся на 8% меньше запланированного», - добавил глава региона. В числе сложных моментов - строительство социальных объектов: детских садов в Борисовичах и Великих Луках, а также школы на улице Заслонова.

«Благодарю кураторов и руководителей проектов за выполнение плана, остальным нужно максимально активизировать работу», - резюмировал глава региона.

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