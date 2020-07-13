Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Псковская область готова к переходу на второй этап снятия ограничений

13 июля 2020 года, 22:37

«Всем критериям для перехода на второй этап снятия ограничений Псковская область в настоящий момент полностью соответствует», - заявил на своей странице в соцсети Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников: Псковская область готова к переходу на второй этап снятия ограничений

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Глава региона опубликовал свежую статистику по коронавирусу. За сутки число жителей области с подтвержденным коронавирусом увеличилось на 34. При этом 90 человек выздоровели. «В целом, уже почти половина всех заболевших победила новую болезнь», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Всего в регионе заболели коронавирусом 3293 человека, 1638 человек выздоровели.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ушедшего за ягодами пенсионера ищут в Псковском районе
Михаил Ведерников вручил дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ
Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом
Владимир Иванов и Станислав Семенюта стали почётными гражданами Пскова
Депутаты одобрили назначение Игоря Максимова директором Псковских теплосетей
Несколько станций и деревень стали улицами и переулками Пскова
Продлён период тишины для ремонтов в многоквартирных домах Псковской области
Псковские теплосети предлагается переформатировать в акционерное общество
Городские власти обеспокоены судьбой Гельдтовой бани

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Эксперты идут к вам

Общество / Семья
14 июля 10:19

Эксперты идут к вам

Видео-встречи, лекции, подкасты – псковские НКО пробуют новые формы работы с аудиторией
Диагноз по походке

Общество / Здоровье
8 июля 11:50

Диагноз по походке

Что делать, если шумит в ушах и кружится голова?
Миллионы на детей

Общество / Соцзащита
3 июля 09:14

Миллионы на детей

Псковские семьи начали получать выплаты на дошколят