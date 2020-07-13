Михаил Ведерников: Псковская область готова к переходу на второй этап снятия ограничений

«Всем критериям для перехода на второй этап снятия ограничений Псковская область в настоящий момент полностью соответствует», - заявил на своей странице в соцсети Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Всем критериям для перехода на второй этап снятия ограничений Псковская область в настоящий момент полностью соответствует», - заявил на своей странице в соцсети Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Всего в регионе заболели коронавирусом 3293 человека, 1638 человек выздоровели.