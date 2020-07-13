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Политика

Олега Брячака заподозрили в конфликте интересов

13 июля 2020 года, 21:18

Депутата Псковской городской Думы Олега Брячака заподозрили в конфликте интересов. Соответствующее обращение его коллеги по городскому парламенту, Дмитрия Пермякова, 13 июля рассмотрели члены Комиссии гордумы по регламенту и депутатской этике.

Олега Брячака заподозрили в конфликте интересов

Фото Псковского агентства информации
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, депутат усмотрел наличие конфликта интересов у Олега Брячака при голосовании по вопросу принятия решения о законодательной инициативе по внесению изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».

В декабре 2016 года Олег Брячак подал иск о признании его банкротом. Решением Арбитражного суда Псковской области от 20 февраля 2017 года он был признан таковым и в его отношении была введена процедура реализации имущества. В связи с этим, Дмитрий Пермяков считает, что предложенный Олегом Брячаком законопроект будет работать в его интересах, как лидера регионального отделения «Справедливой России».

Члены комиссии приняли решение направить запрос в Управление по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области и в прокуратуру города Пскова для получения разъяснений о наличии конфликта интересов, а также в случае наличия конфликта интересов о мерах ответственности к лицу, нарушившему обязанности, установленные законодательством.

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