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Общество

Михаил Ведерников занял 12-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

13 июля 2020 года, 21:03

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам недели с 6 по 12 июля занял 12-е место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram, сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций.

Михаил Ведерников занял 12-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Индекс его активности составил 29,5: Михаил Ведерников опубликовал 29 постов и одну «историю».

Первое место в рейтинге занимает временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. Он разместил 8 постов и 175 «историй». 

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