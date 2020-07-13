Михаил Ведерников занял 12-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам недели с 6 по 12 июля занял 12-е место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram, сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам недели с 6 по 12 июля занял 12-е место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram, сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций.
Первое место в рейтинге занимает временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. Он разместил 8 постов и 175 «историй».