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Происшествия / ЧП

Следователи проверяют обстоятельства гибели годовалого ребенка в Пустошкинском районе

13 июля 2020 года, 19:40

Опочецкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области проверяет обстоятельства гибели годовалого ребенка в Пустошкинском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, его тело было обнаружено в реке Неведрянка 11 июля.

Осмотром тела признаков насильственной смерти не обнаружено, по предварительным данным, ребенок утонул. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, тело годовалого ребенка достали из реки родственники, которые спохватились после исчезновения малыша из песочницы.

В настоящее время следователи опрашивают свидетелей, в том числе родителей и близких семьи, изучают условия жизни и воспитания детей.

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