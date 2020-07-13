Следователи проверяют обстоятельства гибели годовалого ребенка в Пустошкинском районе

Опочецкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области проверяет обстоятельства гибели годовалого ребенка в Пустошкинском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, его тело было обнаружено в реке Неведрянка 11 июля.

Осмотром тела признаков насильственной смерти не обнаружено, по предварительным данным, ребенок утонул. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, тело годовалого ребенка достали из реки родственники, которые спохватились после исчезновения малыша из песочницы.

В настоящее время следователи опрашивают свидетелей, в том числе родителей и близких семьи, изучают условия жизни и воспитания детей.