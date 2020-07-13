В Великих Луках завершился скандальный суд по ДТП с участием врача

В Великих Луках завершился скандальный суд по ДТП с участием гастроэнтеролога Великолукской межрайонной больницы Елены Гаревой. Как сообщает Псковское агентство информации, в апреле 2019 года она сбила на пешеходном переходе 57-летнюю Елену Хлебникову, в результате та получила серьезные переломы.

Первый суд завершился в пользу Гаревой: протокол с места ДТП был составлен с ошибкой. Спустя полтора года семья пострадавшей женщины смогла добиться признания вины, лишения водительских прав, увольнения виновной и возмещения морального вреда – 150 тысяч рублей.

После вынесения приговора врач уволилась из медицинского учреждения. Подробности дела — в материале ПАИ «ДТП длиной в шесть лет: врач сбила пожилую великолучанку на пешеходном переходе».