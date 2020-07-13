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Экономика / Промышленность

Псковская область заняла 25-е место в рейтинге регионов России по индексу промышленного производства

13 июля 2020 года, 18:48

Псковская область заняла 25-е место в составленном РИА Новости рейтинге регионов России по индексу промышленного производства в январе-мае 2020 года. Этот показатель составил у региона 104,3% по отношению к аналогичному периоду прошло года. Годом ранее он составлял 100,6%.

Объем товаров и услуг в пересчете на одного жителя Псковской области в январе-мае 2020 года составил 158,6 тысяч рублей.

Индекс промышленного производства Российской Федерации в целом — 97,6%. Годом ранее — 102,2%.

Первое место в рейтинге заняла Тюменская область с показателем 129,8%. Последнее, 85-е — республика Тыва (60,5%).

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