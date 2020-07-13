Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Сергея Тарасика с победой на выборах главы Печорского района. «Выборы главы Печорского района завершены. Кампания непростая. Началась она ещё в начале года, и после значительного «коронавирусного» перерыва завершилась только вчера» - написал глава региона на своей странице в соцсети Instagram.
Губернатор отметил, что Печорский район имеет особое значение не только для Псковской области, но и для всей России. «Сергею Николаевичу предстоит непростая работа, но уверен, что с таким кредитом доверия и нашей поддержкой все задачи будут решены. Желаю удачи! Благодарю всех, кто принял участие в голосовании!» - резюмировал Михаил Ведерников.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
12 июля кандидат от «Единой России» Сергей Тарасик набрал 65,5% голосов на выборах главы Печорского района. Его поддержали 2757 избирателей. Явка избирателей на выборах главы Печорского района составила 26,96%.