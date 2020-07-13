Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Сергея Тарасика с победой на выборах главы Печорского района. «Выборы главы Печорского района завершены. Кампания непростая. Началась она ещё в начале года, и после значительного «коронавирусного» перерыва завершилась только вчера» - написал глава региона на своей странице в соцсети Instagram.