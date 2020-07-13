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Общество / Здоровье

В Великих Луках освятили строящееся инфекционное отделение

13 июля 2020 года, 17:05

В Великих Луках освятили строящееся здание филиала Псковской областной инфекционной больницы. Чин освящения 13 июля провёл иеромонах Нил (Лосев) по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия (Булатникова), сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В Великих Луках освятили строящееся инфекционное отделение

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

В строительстве медучреждения задействованы 176 человек и 17 единиц техники. Как отметил руководитель проекта генподрядной строительной организации Главного военного строительного управления по специальным объектам Дмитрий Наумкин, стройка находится на начальном уровне, но уже не на подготовительном этапе. Он заверил, что работы идут по графику.

«Центр состоит из трех крыльев. В правом крыле будут располагаться палаты по приему больных, в левом – частично палаты и кабинеты для рентгена и компьютерной томографии, а в среднем – административно-бытовой корпус с приемным отделением и шлюзами», – рассказал Дмитрий Наумкин. Он заверил

Новая Псковская областная инфекционная больница с филиалами в Пскове и Великих Луках заработает в конце сентября — начале октября.

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