В Великих Луках освятили строящееся инфекционное отделение

В строительстве медучреждения задействованы 176 человек и 17 единиц техники. Как отметил руководитель проекта генподрядной строительной организации Главного военного строительного управления по специальным объектам Дмитрий Наумкин, стройка находится на начальном уровне, но уже не на подготовительном этапе. Он заверил, что работы идут по графику.

«Центр состоит из трех крыльев. В правом крыле будут располагаться палаты по приему больных, в левом – частично палаты и кабинеты для рентгена и компьютерной томографии, а в среднем – административно-бытовой корпус с приемным отделением и шлюзами», – рассказал Дмитрий Наумкин. Он заверил

Новая Псковская областная инфекционная больница с филиалами в Пскове и Великих Луках заработает в конце сентября — начале октября.