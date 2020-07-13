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Общество / Здоровье

В конце сентября — начале октября заработает новая псковская инфекционная больница

13 июля 2020 года, 16:40

В конце сентября — начале октября Псковская областная инфекционная больница примет первых пациентов, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в эфире ПАИ-live 13 июля. «С учетом сегодняшних планов, нет никаких оснований растягивать время между сдачей в эксплуатацию и началом работы», - отметила вице-губернатор.

По её словам, формирование штатного расписания новой клиники уже началось, планируется, что в филиалах в Пскове и Великих Луках будут работать порядка 300 человек.

Вера Емельянова отметила, что на работу в новое медучреждение перейдут те, кто сейчас трудится в инфекционных отделения. «Ядро уже есть, но, в то же время, это список открытый и каждый может изъявить свой интерес», - добавила она.

Вице-губернатор заметила, что осталось два месяца на то, чтобы укомплектовать штат больницы, выбрать главного врача и обучить персонал работе с новой техникой. Она сообщила, что больница будет оснащено КТ, рентгеновскими установками, аппаратами УЗИ, ИВЛ, реанимационным оборудованием.  

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