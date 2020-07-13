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Происшествия / Правосудие

Банду наркоторговцев будут судить в Псковской области

13 июля 2020 года, 16:24

 Следственная часть Следственного управления УМВД России по Псковской области передала в суд уголовное дело в отношении группы лиц, которые обвиняются в совершении шести особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В преступной группе состояли шесть жителей Пскова, Великих Лук, Опочки и Псковского района, самому старшему из них 41 год, самому младшему — 20. Группу неизвестный человек создал в мае в прошлого года, целью объединения был незаконный сбыт наркотиков в Псковской области для получения финансовой выгоды.

Основной деятельностью группы была продажа запрещенных в России синтетических наркотиков бесконтактным способом – через закладки с использованием Интернета, электронных платежных систем и сервиса мгновенного обмена электронными сообщениями.

В период с 17 июня по 17 июля 2019 года члены группы совершили шесть особо тяжких преступлений. Они предварительно помещали наркотики в места закладок, информацию о которых сохраняли в одном из сервисов. Покупатели обращались в группу, выбирали вид наркотиков, их массу, город и район для приобретения, способ оплаты и получали номера счетов для внесения платежа. После оплаты товара члены группы отправляли покупателям сообщение о местонахождении заказанных наркотиков.

У участников преступной группы было распределение функций, они используя псевдонимы, разъясняли покупателям порядок оплаты наркотиков, являлись «закладчиками» и «перевозчиками», вербовали новых членов организованной группы из числа жителей Псковской области и Санкт-Петербурга.

В ходе расследования полицейские допросили 86 свидетелей, провели проведены 33 судебные экспертизы - химические, дактилоскопические, наркологические, психиатрические.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 — пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, частью 3 статьи 30 — частью 5 статьи 228.1 УК РФ и частью 3 статьи 30 — пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

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