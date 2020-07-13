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Экономика / Работа

Квоты для детей-сирот собираются ввести на крупных псковских предприятиях

13 июля 2020 года, 15:49

Квоты для детей-сирот предлагается ввести на предприятия Псковской области с численностью сотрудников более 100. При этом трудоустроится они смогут в течение года после окончания обучения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Поправки к региональному закону «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан» рассмотрел накануне сессии комитет областного Собрания по труду и социальной политике. Его председатель Виктор Антонов пояснил коллегам: «Дополнительной нагрузки на работодателей не возникает, потому что новая категория добавляется в рамках существующей квоты для несовершеннолетних».

Члены комитета поддержали документ и рекомендовали принять его на сессии.

Также одобрение получил законопроект, который ограничивает пребывание несовершеннолетних в кальянных.

«Поправка действительно нужная и актуальная», - заявила депутат Елена Даньшова и уточнила, кто будет контролировать нахождение детей в кальянных. Такие полномочия, пояснил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов, будут у сотрудников правоохранительных органов и членов комиссий по делам несовершеннолетних.

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