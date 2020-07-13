10 новых реанимобилей поступили в Псковскую область

«Сегодня еще одно позитивное событие для Псковской области. Мы передаем на посты скорой медпомощи, которые находятся около федеральных трасс, десять реанимобилей класса C. Это логичное мероприятие, которое мы проводим по модернизации первичного звена здравоохранения и модернизации станции скорой помощи. Мы хотим, чтобы работа строилась по-новому», - заявил глава региона. Он выразил надежду, что новые машины будут работать долго и надёжно.

Шесть реанимобилей выполнены на базе УАЗов, четыре – на базе Ford.