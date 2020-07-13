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Общество / Здоровье

10 новых реанимобилей поступили в Псковскую область

13 июля 2020 года, 15:04

В Псковскую область поступили 10 новых реанимобилей. Ключи от новой техники вручил губернатор Михаил Ведерников 13 июля, пишет Псковское агентство информации.

10 новых реанимобилей поступили в Псковскую область

Фото Псковского агентства информации

«Сегодня еще одно позитивное событие для Псковской области. Мы передаем на посты скорой медпомощи, которые находятся около федеральных трасс, десять реанимобилей класса C. Это логичное мероприятие, которое мы проводим по модернизации первичного звена здравоохранения и модернизации станции скорой помощи. Мы хотим, чтобы работа строилась по-новому», - заявил глава региона. Он выразил надежду, что новые машины будут работать долго и надёжно.

Шесть реанимобилей выполнены на базе УАЗов, четыре – на базе Ford. 

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