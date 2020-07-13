Псковская область станет пилотным регионом по строительству загородных домов для жителей аварийных квартир

«Президент дал поручение продумать расширение программы индивидуального жилищного строительства, в том числе и для расселения аварийного фонда», - сказал Сергей Степашин. По его словам, переселенцам из аварийного жилья планируется дать возможность переезжать не в городские квартиры, а собственные загородные дома.

Сергей Степашин подчеркнул, что в Псковской области очень благоприятные условия для индивидуального строительства. «После распада СССР в регионе резко сократилось население, почти в два раза. Поэтому земли достаточно. Есть газ, электричество, дороги неплохие», - отметил он.

Вместе с Псковской областью в число пилотных регионов войдёт Белгородская. Там в программу расселения аварийного жилья уже включено строительство индивидуальных загородных домов, для чего населению выдаются кредиты из регионального бюджета по ставке от 5 до 10%.