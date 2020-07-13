Льготы для инвесторов планируется продлить в Псковской области

В Псковской области предлагается продлить льготы для инвесторов. Соответствующие поправки подготовлены в закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области». Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Законодательную инициативу на заседании комитета облсобрания по бюджету, финансам и налоговой политике представил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционному развитию Андрей Михеев. «На наш взгляд, сейчас хорошее время, чтобы дать знак – Псковская область по-прежнему заинтересована в работе с инвесторами, в привлечении новых капиталов и готова гарантировать льготный налоговый режим», - подчеркнул он.

В документе отмечается, что при финансовых вложениях до 100 млн рублей период льготного налогообложения составляет 5 лет, свыше 100 млн рублей – 7 лет, свыше миллиард рублей - 10 лет, свыше 10 млрд рублей – 12 лет. По словам Андрея Михеева, если льготы утвердят, то в Псковской области будут лучшие условия по налоговым льготам для инвесторов.

Депутаты единогласно поддержали законопроект и рекомендовали рассмотреть его на сессии 14 июля.

Получила поддержку законодателей и инициатива об уменьшении налоговой нагрузки на предпринимателей. Этот проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый Кодекс РФ разработало Правительство России. Налогоплательщикам предложено предоставить право уменьшать стоимость патента на уплаченные страховые взносы.