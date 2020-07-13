Снять ограничения по числу награждённых медалью «Родительская слава» хотят в Псковской области

В Псковской области планируется снять ограничения по числу награждённых медалью «Родительская слава» в год. Соответствующие поправки в региональное законодательство рассмотрел комитет Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Также рассматривался документ об учреждении нового звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области». В связи с появлением нового звания и увеличением числа награждённых медалью «Родительская слава» в бюджете области предстоит предусмотреть дополнительные средства из расчёта единоразовой выплаты награждённым в 25 тыс. рублей.

Также члены комитета рекомендовали принять на сессии 14 июля поправки в бюджет области, которые вносятся в связи с выделением региону более 3,7 млрд рублей из федерального бюджета. Эти средства пойдут на борьбу с коронавирусом, выплаты медикам и социальным работникам, пособия для безработных, поддержку малого бизнеса и аграрной отрасли, покупку автобусов, развитие ОЭЗ «Моглино», переселение граждан из аварийного жилья. Кроме того, за счёт собственных средств область намерена выполнить обязательства по софинансированию и компенсировать выпадающие доходы муниципальным образованиям и сельским поселениям.

Ещё один вопрос касался увеличения штатной численности Счётной палаты Псковской области на 3 единицы. Необходимость появления новых сотрудников возникла в связи с тем, что сем муниципалитетов передали полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю на областной уровень. То есть теперь в Псковском, Невельском, Порховском, Усвятском районах, городском поселении «Усвяты», Церковишенской и Усвятской волостях не будет муниципальных контрольно-счётных органов.

Были рассмотрены несколько законодательных инициатив собраний других регионов. Депутаты поддержали законопроекты о реструктуризации внутреннего долга путём конвертации обязательств перед коммерческими банками в бюджетные кредиты, о продлении срока действия специального режима налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности.