70 млн рублей направят на ремонт моста через Ашевку в Бежаницком районе

Более 70 млн рублей из регионального бюджета направят на реконструкцию моста через реку Ашевка на дороге Успенское — Сопрыгино в Бежаницком районе. Работы выполнит ООО «Автомобильные дороги Пскова», с которым заключило контракт Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»), сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Однопролётный мост через Ашевку смыло в результате ливней в 2013 году. После этого ниже по течению реки был построен временный объездной мост, остатки старого сооружения разобрали.

Были проведены гидрологические расчеты, по результатам которых решено строить новый мост на месте снесённого. Конструкция будет трёхпролётной железобетонной. Реку перекроют тремя балочными пролетными строениями по 15 метров. Опоры установят на двурядные свайные фундаменты.

Полная длина нового моста составит 50,2 метра. Там будет две полосы для движения автомобилей и два тротуара для пешеходов.

Всего на дороге Успенское — Сопрыгино вместе с мостом реконструируют 336 метров дорожного полотна.

Работы должны завершиться к 31 августа 2021 года.