Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

70 млн рублей направят на ремонт моста через Ашевку в Бежаницком районе

13 июля 2020 года, 12:17

Более 70 млн рублей из регионального бюджета направят на реконструкцию моста через реку Ашевка на дороге Успенское — Сопрыгино в Бежаницком районе. Работы выполнит ООО «Автомобильные дороги Пскова», с которым заключило контракт Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»), сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

70 млн рублей направят на ремонт моста через Ашевку в Бежаницком районе

Однопролётный мост через Ашевку смыло в результате ливней в 2013 году. После этого ниже по течению реки был построен временный объездной мост, остатки старого сооружения разобрали.

Были проведены гидрологические расчеты, по результатам которых решено строить новый мост на месте снесённого. Конструкция будет трёхпролётной железобетонной. Реку перекроют тремя балочными пролетными строениями по 15 метров. Опоры установят на двурядные свайные фундаменты.

Полная длина нового моста составит 50,2 метра. Там будет две полосы для движения автомобилей и два тротуара для пешеходов.

Всего на дороге Успенское — Сопрыгино вместе с мостом реконструируют 336 метров дорожного полотна.

Работы должны завершиться к 31 августа 2021 года.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников вручил дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ
Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом
Владимир Иванов и Станислав Семенюта стали почётными гражданами Пскова
Депутаты одобрили назначение Игоря Максимова директором Псковских теплосетей
Несколько станций и деревень стали улицами и переулками Пскова
Продлён период тишины для ремонтов в многоквартирных домах Псковской области
Псковские теплосети предлагается переформатировать в акционерное общество
Городские власти обеспокоены судьбой Гельдтовой бани
Проездные на месяц разыграет Псковпассажиравтотранс

Комментарии

Авторизация
No comments
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий
«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Транспорт
6 ноября 17:24

«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Две тысячи человек в четырех «Ласточках» оказались заложниками обледеневших проводов на ночном перегоне, на станции их ждал сухпаёк и денежная компенсация