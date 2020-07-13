«Титан-Полимер» и ПсковГУ сформируют основу для образовательного и научного взаимодействия. Псковский университет начнет готовить специалистов для завода "Титан-Полимер" в новом учебном году. Одним из самых перспективных направлений деятельности в ПсковГУ называют химические технологии.

«Вузы должны обеспечивать подготовку специалистов по востребованным специальностям, которые способны дать технологический рывок», - сказал проректор по научной работе ПсковГУ, доктор биологических наук Тарас Антал Тарас Антал, добавив, что вуз должен разработать такую стратегическую программу.

В этом направлении основным партнёром вуза является псковский завод «Титан-Полимер», подчеркнул ученый.

Одной из последних программ является программа «Вернадский», которую представили губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и первому заместителю губернатора Вере Емельяновой.

«Эта программа взаимодействия между регионом и МГУ, - отметил Тарас Антал. – Внутри региона формируется консорциум научно-образовательных, научно-исследовательских организаций и предприятий, которые взаимодействуют с МГУ».

Основной целью программы является использование ресурсов МГУ для развития региона.

«Мы формируем основу для образовательного и научного взаимодействия с «Титан-Полимером», - подчеркнул Тарас Антал.

В этой программе участвует химический факультет МГУ, сеть других научно-исследовательских институтов, которые являются партнёрами «Титан-Полимера», а также кафедра химии ПсковГУ, которая участвует как в образовательном, так и в научном процессе.

В ПсковГУ начнет работу мультифункциональная лаборатория, в которой будут проводить химические и биохимические исследования. В вузе подчеркивают, что будут готовить студентов-практиков, которые хорошо справятся с исследовательской работой.

«В ПсковГУ уже существует инжиниринговый центр «Инновационное электротехническое оборудование», - рассказал Тарас Антал. – Будет объявлен аналогичный конкурс, вуз намерен принять в нем участие совместно с «Титан-Полимером».

Вуз уже сотрудничает с «Титан-Полимером» в направлении экологической экспертизы.

«Экспертиза касается не только существующей ситуации с заводом, но и речь идет об анализе на будущее, о прогнозе экологической ситуации», - пояснил Тарас Антал, добавив, что в этом задействован целый ряд экспертов, принимает участие и ПсковГУ, ведутся разговоры о формировании экспертной группы.

Напомним, договор о сотрудничестве «Титан-Полимер» и псковский университет подписали в конце 2019 года.



