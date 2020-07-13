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Общество / Здоровье

12 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области 12 июля

13 июля 2020 года, 11:24

Всего 12 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области 12 июля. Общее число заражённых составило 3 тыс. 259, сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

При этом выздоровели за сутки 34 человека. С начала пандемии вылечились 1 тыс. 548 заражённых.

В Пскове коронавирус выявили у 966 человек, в Великих Луках — 655. В пятёрке районе — лидеров по числу заболевших оказались Псковский (267 человека), Островский (237 человек), Великолукский (169 человек), Порховский (138 человек) и Невельский (111 человек). Меньше всего заражённых в Локнянском (10 случаев), Пушкиногорском (9 случаев) и Пустошкинском (6 случаев) районах.

С начала пандемии от коронавируса в Псковской области умерли 36 человек, были проведены 53 тыс. 870 исследований на выявление заболевания. 

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