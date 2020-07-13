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Происшествия / ДТП

Годовалый ребёнок пострадал при столкновении четырёх машин на трассе Петербург — Невель

13 июля 2020 года, 10:05

Двое взрослых и годовалый ребёнок пострадали при столкновении четырёх машин в Стругокрасненском районе на 246-м километре дороги Санкт-Петербург — Невель 12 июля около 19:20. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

27-летний житель Палкинского района не справился с управлением автомобилем Mercedes-Benz Vario и врезался в Volkswagen Teramont, за рулём которого находился 34-летний петербуржец. Затем Mercedes столкнулся с «Газелью» под управлением 28-летнего жителя Смоленской области и Skoda Kodiaq с 40-летним водителем из Санкт-Петербурга.

Пострадали в аварии 37-летний водитель Volkswagen, и два его пассажира - 37-летняя женщина и годовалый ребёнок. У мужчины диагностировали ссадины и кровоподтеки руки, у женщины - ушиб грудной клетки. Ребёнка госпитализировали с травмами головы и ссадинами лица.

По факту ДТП ведётся проверка, установлено, что все водители были трезвы.

Ещё одна авария 12 июля около 18:00 случилась на дороге Санкт-Петербург - Невель в деревне Заполье Плюсского района. Там 35-летний петербуржец -  водитель скутера Suzuki врезался в автомобиль Mercedes под управлением 59-летнего жителя Ленинградской области. В результате ДТП скутериста доставили в больницу с травмой головы и ссадинами конечностей. Отмечается, что у скутериста имелись признаки алкогольного опьянения. Проводится проверка.

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