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Политика / Выборы

Сергей Тарасик побеждает на выборах главы Печорского района

12 июля 2020 года, 23:08

По предварительным данным, на выборах главы Печорского района побеждает Сергей Тарасик. Он шёл на выборы от партии «Единая Россия». Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковские новости».

Сергей Тарасик побеждает на выборах главы Печорского района

Фото газеты «Печорская правда»

«По информации наших источников, на выборах главы Печорского района у представителя «ЕР» Сергея Тарасика четырехкратный отрыв от ближайшего соперника коммуниста Дмитрия Богатырева», - пишут «Псковские новости».

Выборы главы Печорского района состоялись 12 июля. Как отмечала председатель Территориальной избирательной комиссии Нина Круглова, голосование проходило в штатном режиме.

Кроме Сергея Тарасика и Дмитрия Богатырёва на пост главы районе претендовали самовыдвиженец Виктор Мишин, Алексей Марочкин от ЛДПР и Игорь Романов от «Партии Роста». 

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