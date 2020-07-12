Сергей Тарасик побеждает на выборах главы Печорского района

По предварительным данным, на выборах главы Печорского района побеждает Сергей Тарасик. Он шёл на выборы от партии «Единая Россия». Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковские новости».

«По информации наших источников, на выборах главы Печорского района у представителя «ЕР» Сергея Тарасика четырехкратный отрыв от ближайшего соперника коммуниста Дмитрия Богатырева», - пишут «Псковские новости».

Выборы главы Печорского района состоялись 12 июля. Как отмечала председатель Территориальной избирательной комиссии Нина Круглова, голосование проходило в штатном режиме.

Кроме Сергея Тарасика и Дмитрия Богатырёва на пост главы районе претендовали самовыдвиженец Виктор Мишин, Алексей Марочкин от ЛДПР и Игорь Романов от «Партии Роста».