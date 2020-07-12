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Политика / Выборы

Председатель ТИК: Выборы главы Печорского района идут в штатном режиме

12 июля 2020 года, 19:34

Председатель территориальной избирательной комиссии Нина Круглова заявила, что выборы главы Печорского района проходят в штатном режиме, пишет газета «Печорская правда».

Председатель ТИК: Выборы главы Печорского района идут в штатном режиме

Фото газеты «Печорская правда»

По словам Нины Кругловой, на каждом участке работают наблюдатели и члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. «Ни одной жалобы со стороны наблюдателей, за исключением утренней ситуации на 179-ом участке, не поступало», - подчеркнула она.

Жалоба, как пишет Псковское агентство информации, касалась предварительного голосования: при опускании бюллетеней досрочного голосования в урну оказалось, что на нескольких конвертах стоит подпись одного члена избирательной комиссии, а не двух. Урну с опущенными конвертами опечатали и отставили. После того, как голосование завершиться, будет приниматься дальнейшее решение. «Либо в этой урне будут аннулированы все бюллетени для голосования, либо будут аннулированы бюллетени, на обратной стороне которых стоит печать, что они проголосованы именно досрочно», - пояснила Нина Круглова.

К 18:00 явка избирателей на выборах главы Печорского района составила 24,05%.

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