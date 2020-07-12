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Происшествия / ДТП

Мотоциклист погиб при столкновении с ВАЗом в Печорском районе

12 июля 2020 года, 16:23

В Печорском районе при столкновении с ВАЗом погиб мотоциклист, пишет Псковское агентство информации. Авария произошла днём 12 июня около поворота у деревни Поддубье.

Мотоциклист погиб при столкновении с ВАЗом в Печорском районе

Фото Псковского агентства информации

Как пишет газета «Печорская правда», по предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 при выезде на главную дорогу не пропустил мотоциклиста, которые ехал со стороны Пскова.

Мотоциклист погиб при столкновении с ВАЗом в Печорском районе

Фото газеты «Печорская правда»

Сейчас на месте ДТП работают медики и сотрудники правоохранительных органов.

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