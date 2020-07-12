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Общество / Важная дата

76-ю годовщину освобождения отмечают Пушкиногорский и Пустошкинский районы

12 июля 2020 года, 16:15

76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают 12 июля Пушкиногорский и Пустошкинский районы. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, поздравления жителям муниципалитетов направил губернатор Михаил Ведерников, который отметил, что три года оккупации не сломили жителей Пустошкинского района и Пушкиногорья - партизаны, подпольщики и мирные жители вели свою войну, уничтожая врага глубоко в тылу.

76-ю годовщину освобождения отмечают Пушкиногорский и Пустошкинский районы

Фото газеты Пустошкинского района «Вперед»

В поздравлении, адресованном жителям Пустошкинского района, Михаил Ведерников отметил, что Победа досталась дорогой ценой и святая обязанность всех ныне живущих — сохранить и передать потомкам эту память о подвигах и злодеяниях, которые были совершены в Пустошкинском районе во время Великой Отечественной войны.

Обращаясь к пушкиногорцам, губернатор сказал: «Сегодня, в день годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков, мы вспоминаем мужество и отвагу всех, кто защищал родную землю на передовой и глубоко в тылу, кто всеми силами оказывал поддержку фронту, кто за Победу отдал самое дорогое — свою жизнь. Мы должны сделать всё возможное, чтобы сохранить память о наших героических земляках и соотечественниках, с благодарностью и уважением относиться к ныне живущим ветеранам. Это наш долг и обязанность».

76-ю годовщину освобождения отмечают Пушкиногорский и Пустошкинский районы

Фото районной газеты «Пушкинксий край»

Жителям двух муниципалитетов Михаил Ведерников пожелал счастья, мира, благополучия и добра. Отдельные слова благодарности он выразил в адрес ветеранов.

В праздничный день состоялись церемонии возложения цветов и гирлянд к обелискам, мемориалам и братским воинским захоронениям. Мероприятия прошли с соблюдением всех мер противовирусной безопасности, в них участвовало ограниченное количество людей — представители региональной и муниципальной властей, общественники.

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