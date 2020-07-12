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Политика / Выборы

15% превысила явка избирателей на выборах главы Печорского района к 15:00

12 июля 2020 года, 15:51

По данным на 15:00, явка избирателей на выборах главы Печорского района составила 15,78%, сообщает газета «Печорская правда» со ссылкой на территориальную избирательную комиссию.

15% превысила явка избирателей на выборах главы Печорского района к 15:00

Фото газеты «Печорская правда»

Досрочные выборы главы района проводятся в связи с тем, что в ноябре прошлого года досрочно сложил свои полномочия занимавший этот пост Дмитрий Сопотов.

В бюллетени включены пять кандидатов: Сергей Тарасик от «Единой России», Дмитрий Богатырёв от КПРФ, Алексей Марочкин от ЛДПР, Игорь Романов от «Партии Роста» и самовыдвиженец Виктор Мишин.

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