15% превысила явка избирателей на выборах главы Печорского района к 15:00

По данным на 15:00, явка избирателей на выборах главы Печорского района составила 15,78%, сообщает газета «Печорская правда» со ссылкой на территориальную избирательную комиссию.

Досрочные выборы главы района проводятся в связи с тем, что в ноябре прошлого года досрочно сложил свои полномочия занимавший этот пост Дмитрий Сопотов.

В бюллетени включены пять кандидатов: Сергей Тарасик от «Единой России», Дмитрий Богатырёв от КПРФ, Алексей Марочкин от ЛДПР, Игорь Романов от «Партии Роста» и самовыдвиженец Виктор Мишин.