С Днём рыбака поздравил губернатор жителей Псковской области

С Днём рыбака поздравил губернатор Михаил Ведерников жителей Псковской области. «Друзья, хочу поздравить не с государственным, но с одним из самых народных праздников –Днём рыбака!» - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что к рыбалке располагают более 15 тыс. рек и 3,4 тыс. озёр.

«Желаю каждому быть не просто потребителем природных ресурсов, но и ответственно относиться к нашим богатствам, бережно и с уважением посещать наши реки, озёра и леса. Убирать за собой мусор», - написал глава региона.

По его словам, для кого-то рыбалка — это профессия, для кого-то — отдых или хобби, но всегда «это единение с природой и особое состояние души».