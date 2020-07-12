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Общество / Экология

С Днём рыбака поздравил губернатор жителей Псковской области

12 июля 2020 года, 14:26

С Днём рыбака поздравил губернатор Михаил Ведерников жителей Псковской области. «Друзья, хочу поздравить не с государственным, но с одним из самых народных праздников –Днём рыбака!» - написал глава региона на своей странице в Instagram.

С Днём рыбака поздравил губернатор жителей Псковской области

Фото из Instagram губернатора.

Он отметил, что к рыбалке располагают более 15 тыс. рек и 3,4 тыс. озёр.

«Желаю каждому быть не просто потребителем природных ресурсов, но и ответственно относиться к нашим богатствам, бережно и с уважением посещать наши реки, озёра и леса. Убирать за собой мусор», - написал глава региона.

По его словам, для кого-то рыбалка — это профессия, для кого-то — отдых или хобби, но всегда «это единение с природой и особое состояние души».

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