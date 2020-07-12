К 10% приблизилась явка на выборах главы Печорского района

Явка на выборах главы Печорского района по данным на 12:00 составила 9,37%. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

В выборах главы Печорского района участвуют пять кандидатов. Это Сергей Тарасик от «Единой России», Дмитрий Богатырёв от КПРФ, Алексей Марочкин от ЛДПР, Игорь Романов от «Партии Роста» и самовыдвиженец Виктор Мишин.

Выборы главы Печорского района проводятся досрочно, поскольку предыдущий руководитель муниципалитета Дмитрий Сопотов досрочно сложил полномочия после появления в Сети скандального видео с его участием.