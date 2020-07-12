За преданность профессии поблагодарил псковских почтовиков Михаил Ведерников

За профессионализм и преданность профессии поблагодарил работников почты губернатор Псковской области Михаил Ведерников. С профессиональным праздником — Днём российской почты сотрудников и ветеранов почтовой службы глава региона поздравил на своей странице в Instagram.

«Учитывая специфику Псковской области, для целого ряда населённых пунктов почтальоны являются одними из важнейших связующих ниточек с внешним миром. Они не только приносят письма и газеты, но также доставляют пенсию, помогают оплачивать квитанции, привозят продукты. Без сомнения, почтальон в нашей стране – это ещё и социальный работник, которого всегда уважают и ждут», - подчеркнул губернатор.

Он выразил слова признательности работникам почты: «Спасибо, что в любую погоду, на машине, велосипеде, пешком, по дорогам и бездорожью вы несёте журналы, газеты, посылки, письма и весточки от родных». Глава региона пожелал почтовикам благополучия, счастья и успехов.