Почти 7% жителей Печорского района приняли участие в выборах к 10:00

По данным на 10:00, явка избирателей на выборах главы Печорского района составила 6,9%, сообщает газета «Печорская правда».

Отмечается также, что на избирательных участках присутствуют наблюдатели от кандидатов и политических партий.

В районе работают 20 избирательных участков. Голосование проводится с соблюдением санитарных норм: у избирателей измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, выдают защитные маски и ручки.

Претендуют на пост главы Печорского района пять человек: Дмитрий Богатырёв от КПРФ, Алексей Марочкин от ЛДПР, самовыдвиженец Виктор Мишин, Игорь Романов от «Партии Роста» и Сергей Тарасик от «Единой России» .