С профессиональным праздником поздравил псковских почтовиков Александр Котов

С профессиональным праздником поздравил сотрудники и ветераны УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» спикер Псковского областного Собрания Александр Котов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Почта – самый массовый вид связи, обеспечивающий информационный и хозяйственный обмен между людьми, регионами, странами», - отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что почтовые услуги востребованы везде, где живут люди, но для жителей маленьких и отделённых населённых пунктов почта стала важным элементом общественной инфраструктуры. «Сельские почтовые отделения, без преувеличения, можно назвать центром местной общественной жизни, а почтальона – первым помощником на селе, особенно для социальных категорий граждан», - сказал председатель Собрания.

Он поблагодарил почтовиков Псковской области за профессиональное отношение к делу и внимание к людям и пожелал им здоровья, успехов и благополучия.