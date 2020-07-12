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Транспорт / Инфраструктура

Реконструкция одного из цепных мостов в Острове почти завершена

12 июля 2020 года, 10:35

В Острове практически завершена реконструкция Северного цепного моста. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Подрядчик занимается дорожной одеждой и водоотведением, ведёт монтаж локальных очистных сооружений», - отметил губернатор.

Реконструкция одного из цепных мостов в Острове почти завершена

Фото из Instagram губернатора.

На Южном мосте на 50% выполнена сборка ортотропных плит, начинается монтаж подвесной системы, продолжаются переборка гранитных устоев, грунтование и покраска пролетов.

Михаил Ведерников подчеркнул, что все работы ведутся с небольшим опережением графика.

«Многие интересовались, поэтому отдельно отмечу: следы от пулеметной очереди и осколков снарядов будут сохранены как память о Великой Отечественной войне», - добавил губернатор.

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