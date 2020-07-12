Досрочные выборы главы Печорского района проходят 12 июля. Как сообщает газета «Печорская правда» со ссылкой на председатель Территориальной избирательной комиссии района Нину Круглову, на территории муниципалитета работают 20 избирательных участков. Все они открылись в 8:00.

На пост главы района претендуют пять человек: самовыдвиженец Виктор Мишин, Дмитрий Богатырёв от КПРФ, Сергей Тарасик от «Единой России», Игорь Романов от «Партии Роста», Алексей Марочкин от ЛДПР.

Досрочные выборы главы района проводятся в связи с тем, что прежний руководлитель муниципалитета Дмитрий Сопотов сложил полномочия после появления в Сети видео, где он спорит с сотрудниками полиции с использованием ненормативной лексики. Видеозапись была обнародована в ноябре прошлого года.

Изначально выборы были назначены на 5 апреля, однако, из-за начавшейся пандемии коронавируса были перенесены.