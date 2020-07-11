Михаил Ведерников: Для внутреннего туризма все дороги открыты

Губернатор Михаил Ведерников напомнил своим подписчикам, что на путешествия по Псковской области нет никаких ограничений.

«Большинство ограничений уже снято, и для внутреннего туризма все дороги открыты», – написал губернатор в своём Instagram. -В Псковской области в каждом городе есть интересные, красивые и необычные места, – подчеркнул он. – В летние выходные можно познакомиться с достопримечательностями региона, увидеть новые неизвестные объекты».

Однако Михаил Ведерников все равно попросил путешественников не забывать о рекомендациях Роспотребнадзора и базовых требованиях противовирусной безопасности.





