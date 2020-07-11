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Общество

Михаил Ведерников: Для внутреннего туризма все дороги открыты

11 июля 2020 года, 21:59

Губернатор Михаил Ведерников напомнил своим подписчикам, что на путешествия по Псковской области нет никаких ограничений. 

«Большинство ограничений уже снято, и для внутреннего туризма все дороги открыты», – написал губернатор  в своём Instagram. -В Псковской области в каждом городе есть интересные, красивые и необычные места, – подчеркнул он. – В летние выходные можно познакомиться с достопримечательностями региона, увидеть новые неизвестные объекты».

Однако Михаил Ведерников все равно попросил путешественников не забывать о рекомендациях Роспотребнадзора и базовых требованиях противовирусной безопасности.


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