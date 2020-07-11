Псковский аэропорт ждет масштабная реконструкция

Псковский аэропорт, который носит имя княгини Ольги, ждет поэтапная масштабная реконструкция. Согласно проекту, перестройка и ремонт ждут взлетно-посадочную полосу и перрон, патрульную и внутриаэродромные дороги, ограждения аэродрома. Также предстоит заменить светосигнальную систему, построить новый терминал прибытия и реконструировать нынешнее здание аэропорта.

Об этом сообщил комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, отвечая на вопрос местного жителя в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Будет ли отремонтирован аэропорт? А то цены на билеты выросли в 10 раз, а качество осталось прежним. И есть ли какая-то антимонопольная проверка цен на билеты?», – поинтересовался подписчик.

В комитете пояснили, что цены на билеты регулирует перевозчик, и их повышение связано с началом туристического сезона.