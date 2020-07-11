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Общество / Здоровье

Шестнадцать человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

11 июля 2020 года, 20:37

Еще шестнадцать человек заболели коронавирусом в Псковской области, сообщил официальный телеграмм-канал Covid-19 11 июля. 

На данный момент проведено исследований – 52637 (761). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 3216(+16). Выздоровело – 1477(+55). Умерло – 34(+1).

Статистика по муниципальным образованиям:

Псков – 952

Великие Луки – 654

Бежаницкий район - 35

Великолукский район – 169

Гдовский район – 68

Дедовичский район – 43

Дновский район - 98

Красногородский район – 15

Куньинский район –29

Локнянский район - 9

Невельский район - 108

Новоржевский район – 20

Новосокольнический район - 61

Опочецкий район – 38

Островский район – 233

Палкинский район - 36

Печорский район – 41

Плюсский район – 94

Порховский район - 138

Псковский район – 264

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 9

Пыталовский район – 16

Себежский район – 22

Струго-Красненский район – 40

Усвятский район - 18.



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