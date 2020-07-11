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Происшествия

Полиция ищет пропавшего жителя Опочецкого района

11 июля 2020 года, 20:31

Полиция ищет Пожарного Бориса Яковлевича, 1956 года рождения, жителя деревни Ульяново Болгатовской волости Опочецкого района. С 3 июля 2020 года он отсутствует по месту жительства и не выходит на связь с родственниками, сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 60 лет, рост 180 сантиметров, лицо овальной формы, глаза голубые, волосы короткие с сединой, имеется лобная залысина.

Был одет: толстовка серого цвета с рукавами оранжевого цвета, черная кепка, брюки чёрные, ботинки черные с мехом, рюкзак чёрного цвета. Носит очки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Б.Я.Пожарного, просят обратиться в МО МВД России "Опочецкий" по телефонам: 8-(811-38)-2-17-55, 8-(811-38)-2-22-45 или 02.

 

Полиция ищет пропавшего жителя Опочецкого района
Фото пресс-служба УМВД
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