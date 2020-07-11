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Транспорт

Участок дороги Псков-Гдов отремонтировали раньше срока

11 июля 2020 года, 20:19

Участок дороги  Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье в Гдовском районе сдали в эксплуатацию раньше на два месяца, сообщили в пресс-службе областной администрации. Ремонт шел в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Всего отремонтировано 9 км 200 метров дороги - на участке между деревнями Хохлово и Добручи со 123-го по 132-й километр. Ширина асфальтобетонного покрытия составляет 8 метров. Из них 7 метров — проезжая часть, по 3,5 метра — на каждую полосу движения, и по 0,5 метра — на укрепительную часть обочин. Обочины шириной 2 метра укреплены песчано-гравийно-щебеночной смесью, 0,5 метра составляет бровка, засеянная травой.

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