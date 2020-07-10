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Общество / Образование

В Выскодской школе Дновского района отремонтировали спортзал

10 июля 2020 года, 21:29

В Выскодской школе Дновского района отремонтировали спортзал. Об этом по итогам встречи с главой района Михаилом Шауркиным написал в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он сообщил, что денежные средства в район были направлены для реализации нацпроектов по шести направлениям. Один из них – образование. В его рамках в двух сельских школах этим летом ремонтируют спортзалы. В Выскодской школе работы уже завершены, на приведение его в порядок потребовалось 200 000 рублей, а в Бельской школе выполнены на 95% работ. Цена вопроса 600 000 рублей.

Кроме того, в районе по нацпроекту «Жилье и городская среда» строят многоэтажный дом, совсем скоро в него переедут 68 человек. Сейчас им приходится жить в аварийном доме.

«В целом, работы ведутся качественно и в срок. Такой подход мы всегда поощряем, и Дновский район может рассчитывать на дополнительную помощь и поддержку», - подвел итог встречи глава региона.

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