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Экономика / ЖКХ

В Псковской области будут периодически протапливать жилые дома

10 июля 2020 года, 18:48

В Псковской области будут периодически протапливать жилые дома перед началом и концом отопительного сезона. Об этом на прошедшем совещании, посвященном подготовке к отопительному сезону, сообщил вице-губернатор Василий Осипов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Он напомнил, чтоб в прошедшем сезоне было много обращений от граждан: тепло отключили, а температура воздуха упала, и люди начали мерзнуть. В этой связи, губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил разработать документ, который бы решил данную проблему.

Так появилось понятие «периодического протапливания», которое будет проводиться перед началом и после окончания отопительного сезона. Это позволит снять актуальный вопрос с перепадами температур.

В целом же область готова к отопительному сезону на 41%. Однако ест муниципалитеты, в которые готовность нулевая по отдельным направлениям. К их числу относится Новоржевский, Плюсский и Пустошкинский районы. 

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