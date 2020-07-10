Две рабочие группы созданы для успешной реконструкции кампуса ПсковГУ. Об этом на совещании с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и ректора вуза Натальи Ильиной сообщил вице- губернатор Василий Осипов, рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Одна группа выявляет несоответствия проектной документации с объемом выполняемых работ, вносить в нее исправления, а также разрабатывает проектные решения. Вторая - утверждает новые проектные решения, передает документы в госэкспертизу и оперативно предоставляет согласованную документацию подрядным организациям.

Таким образом уже возникающие проблемы решали при работе на кровле и предложенный метод дал положительные результаты. Теперь предстоит привести в порядок документацию по фасаду, благоустройство и внутренней отделке помещений.