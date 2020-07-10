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Общество / Важная дата

Каратушин: За время карантина псковская почта всего три дня не обслуживала клиентов

10 июля 2020 года, 18:11

Во время действия ограничительных мер, введённых в связи с коронавирусом, отделения почты в Псковской области всего три дня не обслуживали клиентов. Об этом заявил руководитель УФПС Псковской области АО «Почта России» Евгений Каратушин в эфире проекта ПАИ-livе 10 июля. Он подчеркнул, что даже в эти три дня сотрудники почты работали. «Коллектив выходил на работу, несмотря на внешние угрозы», - сказал Евгений Каратушин.

Каратушин: За время карантина псковская почта всего три дня не обслуживала клиентов

Он поздравил работников с предстоящим профессиональным праздником и пожелал им здоровья, любви, заботы, развития.

Кроме того, руководитель Управления рассказал о повышении зарплаты работников почты. Она выросла в среднем на 20%. Повышение коснулось операторов, почтальонов, сотрудников отделения связи, водителей, работников сортировочного цеха. «У нас есть премия за выполнение производственных показателей, есть сетевые выплаты – оплата труда по дополнительному функционалу», - добавил Евгений Каратушин.

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