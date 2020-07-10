Каратушин: За время карантина псковская почта всего три дня не обслуживала клиентов

Во время действия ограничительных мер, введённых в связи с коронавирусом, отделения почты в Псковской области всего три дня не обслуживали клиентов. Об этом заявил руководитель УФПС Псковской области АО «Почта России» Евгений Каратушин в эфире проекта ПАИ-livе 10 июля. Он подчеркнул, что даже в эти три дня сотрудники почты работали. «Коллектив выходил на работу, несмотря на внешние угрозы», - сказал Евгений Каратушин.

