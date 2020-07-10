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Культура / Наследие

Голышев: Строительство моста между башнями Псковского кремля «зарубила» общественность

10 июля 2020 года, 17:32

Общественность «зарубила» идею строительства моста через реку Пскову между Плоской и Высокой башнями Псковского кремля, заявил директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев в прямом эфире ПАИ-live 9 июля.

Голышев: Строительство моста между башнями Псковского кремля «зарубила» общественность

Фото Елены Лешкиной

«Я считаю это одной из больших ошибок», - подчеркнул он и пояснил, что мост создавался правильную экскурсионную логистику. «Вы подъезжаете на автобусе к Кремлю, прошли весь Кремль, вышли на Варлаамовскую башню, прошли ее, там стоянка для автобусов и вы уезжаете», - отметил Александр Голышев.

Он напомнил, что археологи даже находили место расположения камня, на который опирались решётки, которые когда-то были между башнями.

При этом директор музея-заповедника уверен, что вопрос с мостом будет решён. «Тут два варианта. Первый - воссоздать решетки. Второй - временные мостки. Но временные мостки - это не для солидного города, государства, каким был Псков. Мост должен быть настоящим. В своём время к строительству моста мы были готовы и финансово в том числе, но определенный круг лиц это сорвал», - заключил Александр Голышев.

  

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