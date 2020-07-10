Псковские депутаты рассмотрят законопроект об «офлайне» для работающих «на удалёнке»

Депутаты Псковского областного Собрания на сессии 14 июля рассмотрят федеральный законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удалённой работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект подготовили сенаторы и депутаты Государственной Думы. Он должен упорядочивает взаимоотношения между работником и работодателем. Документ, в частности, предусматривает право работающего дистанционно сотрудника на «офлайн», то есть даёт возможность работнику в определённые временные промежутки не находиться круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки. Также в законопроекте прописывается, что рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность выхода в Интернет.

Авторы законодательной инициативы считают, что принятие изменений в Трудовой кодекс РФ будет способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит их новые права и обязанности.

«Это тот случай, когда законодательная инициатива родилась из реалий жизни. На практическом опыте мы уже убедились, что работать дистанционно можно очень результативно – эта форма востребована, и теперь её необходимо оформить законодательно», - отметил первый вице-спикер областного Собрания Виктор Антонов. Он напомнил, что депутаты областного Собрания в условиях пандемии коронавируса также опробовали работу «на удалёнке».