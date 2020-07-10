На 70% готов дом для переселенцев из аварийного жилья в Великолукском районе

На 70% готов дом для переселенцев из аварийного жилья, строительство которого идёт в деревне Дубрава-1 Великолукского района. Ход работ проконтролировал заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Дом возводится в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». В эксплуатацию будет введено 2,2 тыс. квадратных метров жилья (56 помещений). Сдать дом планируется в сентябре 2020 года.

Василий Осипов отметил хорошие темпы работ на объекте: стройка идёт с опережением графика.

Также вице-губернатор проконтролировал ход реконструкции парка «Петровский», которая стала возможна благодаря победе проекта во Всероссийском конкурсе лучших проектов малых городов и исторических поселений 2019 года. Василий Осипов принял решение о корректировке графика работ и поручил подрядчику представить его обновлённую версию в ближайшее время.

Кроме того, заместитель главы региона побывал в деревне Переслегино Великолукского района, где идёт реконструкция системы водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода».

Василий Осипов обратил внимание на необходимость наверстывать отставание от графика, которые связаны с ограничительными мероприятиями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Срок сдачи объекта продлен до конца августа 2020 года. Подрядчик обязался выполнить работы в срок.