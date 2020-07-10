О невельской партизанке рассказал Михаил Ведерников

О ныне живущей участнице партизанского движения в Невельском районе Анастасии Бондаревой рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Невельский район получивший в этом году почетное звание «Край партизанской славы», во время Великой Отечественной войны был местом активных боевых действий многих партизанских бригад. К сожалению, сегодня осталось мало свидетелей тех событий. Непосредственно в Невельском районе живёт лишь одна участница местного партизанского движения, бывший член отряда «На Запад» 6-й Калининской бригады Анастасия Ивановна Бондарева», - отметил губернатор.

По его словам, с осени 1942 года она помогала партизанам – патрулировала дорогу на подходах к лагерю и проверяла документы. Спустя год партизанка попала под вражескую бомбардировку, получила осколочное ранение и была отправлена в тыл в Свердловск. После войны Анастасия Бондарева вернулась в Невельский район , в 1954 году окончила Витебский педагогический институт. 48 лет она проработала учителем.

«От всей души хочу пожелать Анастасии Ивановне крепкого здоровья и благополучия. Спасибо Вам за всё!» - написал глава региона.