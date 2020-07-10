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Культура / Наследие

Под улицей Поземского в Пскове нашли фундамент здания

10 июля 2020 года, 15:17

Под проезжей частью улицы Леона Поземского в районе храма Козьмы и Дамиана с Примостья в Пскове археологи обнаружили фундамент здания. Об этом пишет Археологический центр Псковской области на своей странице в Instagram.

Под улицей Поземского в Пскове нашли фундамент здания

Археологи отметили, что ранее не было известно о наличие каменной постройки в этом месте. «Пока мы не можем точно сказать, что это за фундамент: относится он к комплексу околоцерковных построек или это фундамент обычного дома XVII века», - рассказали в центре.

До этого в ходе раскопок на улице Леона Поземского археологи исследовали, в том числе, застройку XIX века, хозяйственную постройку XVII, остатки усадьбы XIV века.

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