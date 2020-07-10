Три человека претендуют на звание «Почётный гражданин Пскова»

В этом году на получение звание «Почётный гражданин Пскова» претендуют три человека: детский врач-хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов, инспекторы Псковского областного военного комиссариата Юрий Соседов и Станислав Семенюта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Вопрос о присвоении почётного звания рассмотрел на заседании комитет Псковской городской Думы по по правовым вопросам. Его председатель Эдуард Белов напомнил, что голосование по данному вопросу на сессии гордумы будет тайным. Звание может быть присвоено одному или двум кандидатам. В бюллетень внесут все три фамилии.

Ранее комиссия по присвоению почётных званий провела рейтинговое голосование, по результатам которого Владимир Иванов получил 31 балл, Юрий Соседов - 23 балла, Станислав Семенюта - 12 баллов.